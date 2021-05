Le polemiche furenti dopo Juventus-Inter di ieri non si sono ancora placate. Tifosi furiosi sui social e nuovo hashtag di protesta

Juventus-Inter si è conclusa ieri sera con un pirotecnico 3-2, ricco di emozioni e soprattutto polemiche. La furia dei tifosi infatti anche il giorno dopo non si è ancora placata per gli errori arbitrali commessi dal direttore di gara Calvarese. A scatenare l’ira social dei supporters è stato in particolare il secondo calcio di rigore concesso alla squadra di Pirlo, per presunto fallo di Perisic su Cuadrado che non ha poi trovato riscontro nelle immagini.

Juventus-Inter, l’attacco dei tifosi: furia sui social

Diverse le situazioni polemiche di Juventus-Inter, che hanno quindi contribuito ad alimentare la furia dei tifosi, che sui social hanno rilanciato l’hashtag #Juveout accompagnato a messaggi di dissenso nei confronti della partita di ieri. Nel mirino quindi oltre a Calvarese soprattutto il club bianconero:

#JuveOut rigore da confusione. Mai visto al mondo. Ufficio inchieste intervenga subito!!! — Peppe Di Domenico (@PeDiDom) May 15, 2021

Per un calcio pulito. Per uno sport onesto #JuveOut che vadano a San Marino a giocare — Beppe (@guarnieribe) May 16, 2021

#JuveInter Appello a tutti gli anti juventini.

Oggi tifare Napoli e Milan è un dovere per ogni uomo onesto che ama il calcio.

Quello accaduto ieri sera è il massimo della VERGOGNA.#Juveout. — Lello Pinto (@LelloPinto) May 16, 2021