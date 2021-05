Calciomercato Juventus, salta Allegri | Torna un altro ex

Calciomercato Juventus, si allargano gli intrecci che coinvolgono il grande ex Massimiliano Allegri: colpo di scena in panchina









La stagione si avvia alla conclusione e il valzer delle panchine sta entrando nel vivo. Una danza che riguarda molto da vicino anche la Juventus. I bianconeri si sono regalati una speranza per la Champions e mercoledì possono comunque conquistare il secondo trofeo stagionale, con la Coppa Italia che potrebbe andare a fare compagnia alla Supercoppa vinta a gennaio. Ma il destino di Pirlo appare segnato e i bianconeri si guardano intorno alla ricerca di un sostituto di alto profilo. Con l’incognita di ciò che potrebbe rappresentare, quanto ad appeal e a capacità d’acquisto, un ridimensionamento dato dal mancato approdo in Champions. Ma si guarda con grande attenzione ai possibili intrecci, che coinvolgono innanzitutto i due grandi desideri per la panchina del prossimo anno: Allegri e Zidane. Il francese può lasciare il Real Madrid e sarebbe dunque eleggibile per i bianconeri, ma si pensa anche al livornese.

Calciomercato Juventus, ‘assist’ per Allegri: il Real Madrid pensa ad Ancelotti

In questo senso, qualora il francese optasse per un anno sabbatico, l’assist per Allegri arriverebbe proprio da Madrid. Il suo nome non sarebbe in cima ai desideri di Florentino Perez, che, stando al ‘Mirror’, starebbe pensando invece al ritorno di un altro ex, vale a dire Carlo Ancelotti, attualmente all’Everton. Il numero uno dei ‘Blancos’ lo stima ancora molto, dopo la ‘Decima’ portata a casa nel 2014. Un profilo di grande esperienza che aiuterebbe nella gestione dell’avvio di un nuovo ciclo.