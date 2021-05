Il Real Madrid è alla ricerca di un sostituto di Zinedine Zidane. Tra i candidati anche Raul, che avrebbe confidato a Florentino Perez di non sentirsi pronto.

Domenica prossima andrà in archivio la stagione italiana. Pochi giorni e sapremo chi, insieme a Inter e Atalanta, giocherà la prossima Champions League. La Juventus, con il successo contro i nerazzurri, spera ancora ma Napoli e Milan continuano ad avere tutto nelle proprie mani.

Da lunedì 24 maggio si inizierà a pensare seriamente al calciomercato: pronto a scaldarsi è quello degli allenatori. La Roma ha anticipato tutti affidandosi a Mourinho ma ci sarà da capire su chi punteranno i bianconeri per il dopo Pirlo e la certezza sulla conferma di Conte sulla panchina dell’Inter non è ancora arrivata. Come raccontato, Massimiliano Allegri è in attesa di novità per capire quale saranno le opportunità. Se ci fosse la possibilità di approdare al Real Madrid, non avrebbe alcun dubbio. Parte della dirigenza merengue lo tiene in enorme considerazione ma in questi giorni sono stati diversi i nomi fatti per un possibile dopo Zinedine Zidane. Un’idea potrebbe essere quella legata a Raul: dalla Spagna, però, arrivano novità importanti legate all’ex attaccante.

Calciomercato, Incontro Raul-Perez

Secondo quanto riportato da ‘DonDiario’, ci sarebbe stato un colloquio tra Florentino Perez e Raul. L’ex calciatore avrebbe detto al numero uno dei blancos di non sentirsi pronto ad allenare il Real Madrid. L’idea Allegri potrebbe, così, prendere davvero piede. Una situazione, quella legata alla panchina degli spagnoli, che anche la Juventus segue con attenzione, visto l’interesse sia per il livornese che per Zidane.