Dopo il caos di Juventus-Inter, Enrico Mentana ha criticato Calvarese: “Sbagliare giudizio per tre rigori su tre è un record”

La sfida tra Juventus e Inter, decisiva solamente per il club piemontese, ha prodotto una delle partite più controverse del campionato a livello di episodi arbitrali. La direzione di gara è sfuggita presto dalle mani di Calvarese e sono arrivati tre calci di rigore e due espulsioni. Tante anche le chiamate del VAR, che hanno cambiato le prime decisioni dell’arbitro. Al termine della partita sono piovute critiche su Calvarese, che ha estratto il cartellino rosso nei confronti di Bentancur e Brozovic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus-Inter, Mentana critico su Calvarese: “Arbitraggio che non può passare sotto silenzio”

Enrico Mentana sul proprio profilo ‘Facebook’ ha commentato quanto successo in Juventus-Inter: “Non discuto il risultato, ma l’arbitraggio non può passare sotto silenzio. Una direzione di gara piena di abbagli, contro l’interesse di ciascuna delle due squadre”. Due espulsioni, autogol inizialmente annullato a Chiellini e quel rigore di Cuadrado nel finale. “Non ha visto due rigori e lo ha corretto il VAR, ha annullato un gol valido e ancora il VAR lo ha salvato”.

Il giornalista, tifoso nerazzurro, ha criticato il direttore di gara anche per le decisioni in favore della sua squadra: “Ha deciso un’espulsione per seconda ammonizione su fallo inesistente”, quella di Rodrigo Bentancur. Infine, Mentana ha chiosato: “Sbagliare giudizio per tre rigori su tre e per un’espulsione su due è record, spero imbattibile”.