CM.IT | Allegri aspetta il Real: occhio all’incrocio Londra-Milano-Torino

Dal Real Madrid a Juventus e Inter: le ultime sul futuro di Massimiliano Allegri

Sul futuro di Max Allegri, ad oggi, c’è una sola, grande certezza: vuole tornare a lavorare. Il tecnico lo ha fatto capire pubblicamente e anche gli operatori di mercato sanno benissimo che l’ex juventino di stare un altro anno a guardare gli altri non ne ha assolutamente voglia. La grande incognita è quale sarà la panchina che lo rivedrà protagonista. Se fosse per lui, non ci sarebbero dubbi: quella del Real Madrid. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il tecnico sa che parte della dirigenza merengue continua a tenerlo in enorme considerazione e che, come già avvenne nel 2018, una chiamata potrebbe arrivare. In quel caso, l’italiano dovette declinare per l’impegno che aveva preso con la Juventus e per ragioni personali, ma adesso il suo sì arriverebbe immediatamente. Per realizzare il sogno del livornese, deve innanzitutto concretizzarsi l’addio di Zidane. Il francese, per ora, non ha ancora comunicato a Florentino Perez l’intenzione di lasciare il Real, col quale ha ancora un anno di contratto. A Concha Espina reputano probabile l’addio del francese, ma sperano di poter contare su di lui anche nella prossima stagione. Se Zizou dovesse scegliere di interrompere la sua straordinaria avventura merengue (e, a quel punto, decidere se proseguire la sua carriera alla Juventus o attendere che Deschamps liberi la panchina della Francia), il Madrid inizierà il casting. Raul, ora al Castiglia e cercato anche dall’Eintracht, è uno dei profili in una lista che comprende anche Allegri e qualche nome a sorpresa sul quale lavora Perez in persona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CM.IT | Le ultime sul futuro di Massimiliano Allegri

Il futuro di Massimiliano Allegri, sponda italiana, ha sempre più tinte neroazzurre. Abbiamo già raccontato come con il Napoli ci siano ancora dei contatti, ma che gli stessi, finora, non hanno portato ad un accordo tra l’allenatore livornese ed Aurelio De Laurentiis. Inoltre, stando a quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, ci sarebbero maggiori difficoltà per il suo ritorno alla Juventus nel caso in cui dovessero rimanere sia Paratici che Nedved. I rapporti, invece, con Beppe Marotta restano assolutamente solidi. Questo è il motivo per il quale Allegri è spettatore coinvolto delle vicende di casa Inter: qualora Antonio Conte dovesse chiudere in anticipo il suo contratto con la società degli Zhang, allora Allegri potrebbe essere la prima carta che Marotta proverà a spendere per la successione. Inoltre, resistono ancora due ipotesi londinesi: la principale potrebbe essere l’Arsenal qualora i Gunners dovessero decidere di salutare anzitempo Arteta, la residuale è legata al Tottenham. Gli Spurs, però, sembrano maggiormente orientati alla ricerca di un profilo giovane e brillante, stile Nagelsmann, chi sappia conferire una identità tattica brillante anche a dispetto di una minore esperienza.