Calciomercato Lazio | Futuro Inzaghi: l’annuncio di Tare

Il futuro di Simone Inzaghi non è ancora stato scritto. Il tecnico della Lazio, in questi giorni, è stato accostato a Juventus e Tottenham. Igli Tare ha così parlato del mister biancoceleste

Prima del calcio d’inizio di Lazio-Roma, ha parlato il Direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, che ha fatto il punto sul futuro di Simone Inzaghi. La firma del tecnico sul nuovo contratto sembrava davvero imminente ma non è ancora arrivata. In questi giorni è tornata prepotentemente di moda il nome di Inzaghi per la panchina della Juventus ma anche per quella del Tottenham.

Tare ha così parlato del tecnico: “A fine stagione ci siederemo attorno ad un tavolo con il presidente – lo abbiamo già fatto nel passato – lui sa cosa ci siamo detti e noi sappiamo a che punto siamo – ammette il Ds ai microfoni di DAZN -. Dobbiamo solo vedere il futuro insieme. Tutto sarà presto chiaro. E’ ottimista? Si, l’ho sempre detto, non è una novità questa”.