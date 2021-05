Juventus, Zidane lascerà il Real | Lo ha comunicato alla squadra

Arrivano importanti aggiornamenti dalla Spagna in chiave Juventus: Zidane avrebbe comunicato alla squadra che lascerà il Real a fine stagione

Nonostante la vittoria contro l’Inter di questa sera, il futuro di Andrea Pirlo sembra essere segnato. L’accesso alla prossima Champions League è ormai un’impresa quasi impossibile per la Juventus e la separazione con il tecnico bresciano al termine della stagione sembra inevitabile. Intanto, dalla Spagna arrivano importanti novità riguardo al possibile sostituto di Pirlo sulla panchina bianconera. Il tecnico avrebbe già comunicato alla squadra che alla fine del campionato lascerà il club. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Zidane lascerà il Real | Ha avvisato la squadra

Come riportato da ‘El transistor’, Zinedine Zidane avrebbe deciso di lasciare il Real Madrid al termine della stagione e avrebbe già informato la squadra della sua decisione. Una scelta che potrebbe avere una conseguenza piuttosto importante per il calcio italiano: il francese potrebbe tornare in Serie A come prossimo allenatore della Juventus. Prima, però, Zizou sarà impegnato anima e cuore nella corsa alla Liga: l’obiettivo è quello di chiudere il capitolo Real con una vittoria, come da suo stile.

Florentino Perez, nel frattempo, avrebbe già una lista di allenatori per sostituire Zidane. I nomi per la panchina del Real sembrano essere fondamentalmente tre: Raul, Low e Allegri. Un trittico di grande valore dal quale potrebbe venire fuori il prossimo allenatore delle Merengues: in particolare, come raccontato da Calciomercato.it, sarebbe il tecnico livornese ad attendere il Real. La Juventus, invece, potrebbe finalmente riaccogliere Zidane: il francese ha lasciato un discorso interrotto a Torino, da giocatore, e potrebbe concluderlo da allenatore.