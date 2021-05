L’Inter va avanti nel suo piano sul mercato: accordo trovato, il calciatore dice sì ad un contratto quinquennale, fumata bianca vicina

Chiuso il capitolo allenatore ed in attesa dell’ufficialità di Simone Inzaghi, l’Inter lavora alle cessioni. Il piano di Zhang è ormai chiaro e servono cessioni anche importanti. La prima potrebbe essere quella di Hakimi sul quale è forte il pressing del Paris Saint-Germain. Il club transalpino sta provando a chiudere il colpo. Un importante passo sarebbe arrivato in queste ore. Come si legge su ‘footmercato.net’, il Psg e il calciatore avrebbero trovato una bozza d’accordo per un contratto quinquennale. Il terzino marocchino è desideroso di volare a Parigi e l’operazione potrebbe fare felice anche l’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Quattro club di Serie A su Pablo Rodriguez. Real spettatore interessato

Calciomercato Inter, 85 milioni per Hakimi

Dall’Inghilterra, infatti, ‘Football Joe’, parla di un affare da ben 85 milioni di euro che sarebbe in dirittura d’arrivo. Il Psg prova lo sprint per battere la concorrenza tra gli altri del Real Madrid. Gli spagnoli che potrebbero affidare la loro panchina a Conte: il salentino però, se dovesse davvero concretizzarsi il doppio affare, non potrà contare al ‘Bernabeu’ su uno dei suoi pupilli.