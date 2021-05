Pablo Rodriguez, giovane attaccante del Lecce, è finito nel mirino di diversi club di Serie A e non solo: le ultime sul suo futuro

L’impatto di Pablo Rodriguez sul Lecce è stato devastante. Nonostante gli appena 19 anni, lo spagnolo si calato perfettamente in una realtà complessa come quella della Serie B italiana, sommando 6 gol e 3 assist in appena 20 presenze (e solo 730 minuti). Numeri da predestinato, che hanno fatto immediatamente scattare paragoni illustri, come quello con Pippo Inzaghi per il suo senso del gol.

Il Lecce è felicissimo del suo rendimento e l’ideale sarebbe tenerselo stretto, ma le necessità di far cassa, comuni a tutti i club, lo obbligheranno a delle riflessioni. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, oltre al Cagliari sono altri tre i club di Serie A interessati al giovane attaccante, che piace anche al Getafe e il cui prezzo si aggirerà intorno ai 6 milioni di euro.

Calciomercato, Cagliari e Getafe su Pablo Rodriguez

Una situazione che coinvolge direttamente anche il Real Madrid, che ha ceduto il giocatore gratis ai pugliesi, ma garantendosi il 30% della futura rivendita e un diritto di ‘recompra’. Raul, che lo ha allenato al Castiglia, ne ha sempre parlato con entusiasmo alla dirigenza merengue, che ha deciso dunque di cautelarsi.

Rodriguez promette benissimo anche dal punto di vista del marketing. La sua maglia è stata la più venduta nella scorsa stagione tra i tifosi del Lecce, è il più richiesto dagli sponsor per la sua giovane età e la sua presenza sui social e negli ultimi mesi ha addirittura lanciato una sua linea di gioielli. Il suo agente ha ricevuto diverse proposte, che valuterà con attenzione insieme alla società: dopo aver fatto intravedere le sue grandi doti in questa stagione, la prossima, per Pablo Rodriguez, può essere quella dell’esplosione.