Il calciomercato estivo è alle porte: da Emerson Palmieri a De Paul e Moise Kean, si riaccende la sfida tra Inter e Juventus. Ecco il nostro approfondimento

Oltre che sul campo, con uno scudetto (sempre più vicino) che interromperebbe un dominio incontrastato di ben nove anni, l’Inter vuol provare a mettere ko la Juventus anche sul calciomercato. Da Emerson a De Paul fino a Gosens e Kean: diversi i nomi in ballo che riaccenderanno, anzi che hanno già riaccesso la sfida tra le due acerrime rivali. Terreno di battaglia sarà la prossima sessione estiva che, pur tra mille difficoltà legate alla crisi post-Covid, si preannuncia molto rovente con protagonisti proprio nerazzurri e bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Riapertura stadi in Serie A: domani il vertice decisivo

Calciomercato, Kean come vice Lukaku: l’Inter tenta lo ‘sgarbo’ alla Juventus

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Parlando di derby d’Italia ‘mercataro’, è doveroso cominciare dall’ultimo in ordine di ribalta: quello per Moise Kean. Il classe 2000 sarebbe (ri)entrato in orbita interista, visto che Marotta e soci sono di nuovo a caccia di un vice Lukaku. Antonio Conte preferirebbe sempre un profilo di maggiore esperienza, uno alla Giroud o alla Dzeko tanto per intenderci (entrambi peraltro ancora nel mirino della Juve), ma potrebbe non opporsi all’inserimento in rosa di un elemento con le caratteristiche del 21enne vercellese. Del resto, meglio lui che Pinamonti o addirittura niente… Proprio con il classe ’99 di Cles, Kean condivide il medesimo agente, quel Mino Raiola che a onor del vero flirta già da tempo con la Juventus per il ritorno del figliol prodigo a Torino. Un ritorno che ha degli ostacoli: Inter a parte, il Paris Saint-Germain che vorrebbe tenerselo dopo un’ottima stagione, e l’Everton che per cederlo a titolo definitivo chiederebbe non meno di 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno Kean: parla l’attaccante

Da Emerson a De Paul: Inter-Juventus, sfida infinita

Inter-Juventus mica solo per Kean, anzi al momento il duello è più per altri giocatori. Per esempio per Rodrigo De Paul, che Conte avrebbe voluto alle sue dipendenze già lo scorso gennaio dopo che lo aveva bocciato quando si insediò (Ausilio lo aveva bloccato dietro precisa richiesta di Spalletti) due anni fa sulla panchina nerazzurra. Il tuttocampista argentino è un ‘pallino’ pure della Juventus, che forse ha maggiori ‘argomenti’ – alias contropartite – per trovare un accordo con l’Udinese. I Pozzo partono da una valutazione di 35-40 milioni di euro, cifra maggiormente alla portata per le società straniere.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Guelpa: “Pirlo via con Paratici” | Sostituto a sorpresa

LEGGI ANCHE >>> Milan, dalla Svezia caos Ibrahimovic-FIFA | Violato il Codice: tutti i rischi

Tra queste ci sarebbe anche il PSG, che dei friulani apprezza già Musso, obiettivo dell’Inter stessa per il dopo Handanovic così come della Roma. A proposito di Roma, le acerrime rivali potrebbero contendersi un ex giallorosso, vale a dire Emerson Palmieri che è in uscita dal Chelsea. Entrambe sono intenzionate a rinforzare la corsia mancina con uno ‘specialista’ del ruolo e l’italo-brasiliano rappresenta una ghiotta ‘occasione’ di mercato. I ‘Blues’ potrebbero darlo via per 10-12 milioni. Rimanendo sulla fascia sinistra, un altro nome ‘forte’ che rischia di infuocare il derby è quello di Gosens dell’Atalanta. Richiesta dell’Atalanta, 40 milioni di euro, più o meno la stessa del Sassuolo per Locatelli. Al momento per l’ex playmaker del Milan possiamo dare in netto vantaggio la Juve, ma il classe ’98 è molto stimato in viale della Liberazione. Se dovesse partire Brozovic, i nerazzurri potrebbero provare ad affondare il colpo sfruttando gli eccellenti rapporti con la dirigenza neroverde.