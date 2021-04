Calciomercato Inter, Marotta punta de Paul | Tutti i i nomi: ne vuole quattro

L’Inter pianifica le scelte da effettuare sul prossimo calciomercato, alla ricerca di colpi importanti per implementare la rosa a disposizione di Antonio Conte: occhio a quattro nomi

L’Inter non ferma la sua corsa in campionato. I nerazzurri hanno alzato il loro livello in questa parte di stagione, mettendo a segno diverse vittorie consecutive che inevitabilmente avvicinano la Beneamata al titolo. Allo stesso tempo, però, Beppe Marotta deve già pianificare la prossima stagione e in particolare i colpi che potrebbero essere molto utili ad Antonio Conte per tentare un percorso più lungo anche in Champions League.

Sono tanti i nomi nel mirino della Beneamata, ma in quattro potrebbero rappresentare delle soluzioni vincenti per innalzare il livello della rosa. In difesa, come riporta ‘TuttoSport’, occhio ai nomi di Nikola Maksimovic e Emerson Palmieri. Il centrale del Napoli è in scadenza e potrebbe rappresentare una buona alternativa ai titolarissimi. Da tenere in considerazione, però, anche Mandi del Betis, di cui vi abbiamo già riportato ieri, e alcuni giovani come Pirola e Vanheusden cresciuti nel club e che potrebbero tornare e avere una chance. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, quattro colpi per Marotta: da de Paul all’attacco

Il focus del club nerazzurro è anche sul centrocampo, dove la società ha messo in cantiere un doppio colpo importante per alzare ulteriormente il livello. Il primo dovrebbe essere effettuato sulla fascia sinistra, per cui Emerson Palmieri rappresenta una soluzione di livello e già vagliata negli scorsi mesi dall’Inter. Gioca pochissimo in Inghilterra e potrebbe tornare in Italia per una cifra sui 12-15 milioni di euro. Anche in questo caso, occorre considerare diverse alternative: da Dimarco a Kostic, che già in passato era stato accostato all’Inter.

Ancora a centrocampo, il cambio di passo potrebbe essere garantito da Rodrigo de Paul. Piace da tempo e sembra il profilo perfetto per l’Inter. Il problema è rappresentato dalla concorrenza dato che su di lui ci sono anche PSG e Real Madrid. Anche in questo caso le alternative non mancano: Thiago Almada, Nandez e Wijnaldum sono nomi monitorati dal club milanese.

Infine, occhio all’attacco dove Marotta vorrebbe garantire un’alternativa di primo livello a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Per questo, il dirigente sta seguendo con grande attenzione la situazione di Moise Kean, su cui è in prima fila la Juventus, ma occhio all’alternativa Olivier Giroud, che dovrebbe lasciare il Chelsea e sembra un profilo ideale per il gioco di Conte.