Il futuro di Stefano Sensi potrebbe non essere all’Inter. Ipotesi di scambio in Spagna col centrocampista chiesto da Conte e che piace anche alla Juventus

Tornato titolare col Cagliari dopo sei mesi, Stefano Sensi è chiamato in questo finale di stagione a riconquistarsi la piena fiducia di Antonio Conte. Ad oggi, infatti, il futuro del centrocampista umbro potrebbe non essere all’Inter. Considerata la sua fragilità, il club di viale della Liberazione non escluderebbe la cessione nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Inter, Sensi in Spagna: scambio e Juventus ko

Il classe ’95 potrebbe partire con la semplice formula del prestito oppure venir utilizzato come pedina di scambio. A tal proposito, come riporta ‘interlive.it’, occhio alla pista che lo condurrebbe dritto in Spagna, in un campionato come la Liga probabilmente più congeniale alle sue caratteristiche fisiche e tecniche. Nello specifico al Siviglia, col quale il suo agente Beppe Riso vanta un ottimo rapporto come dimostra l’affare ‘Papu’ Gomez concluso nella scorsa sessione estiva.

Sensi potrebbe finire nella squadra andalusa, che nell’agosto passato ha sconfitto proprio l’Inter in finale di Europa League, in cambio di Joan Jordan, centrocampista di gran stazza fisica e intelligenza tattica che secondo fonti ispaniche sostengono piace molto a Conte. Il ‘faro’ della formazione di Lopetegui è stimato pure dalla Juventus, che ovviamente dallo scambio verrebbe messa ko.