Intervenuto a CMIT TV Fabrizio Gabrielli ha parlato del futuro di Luis Muriel, accostato anche all’Inter

Fabrizio Gabrielli, giornalista de 'L'ultimo uomo' ha parlato a CMIT TV soffermandosi anche sull'accostamento di Muriel all'Inter. Sul colombiano in particolare ha affermato: "Sta dimostrando quest'anno di essere affidabile. Muriel all'Inter non ce lo vedrei, perché per lui sarebbe un downgrade a livello di carriera. Questo perché ha sviluppato un'affidabilità anche in partenza dal primo minuto che non ne fa più un super sostituto da utilizzare in corso come accadrebbe all'Inter. L'Atalanta è un ottimo contesto, Muriel poi ha ancora molti anni di carriera. Credo che faccia bene a rimanere a Bergamo perché è l'ambiente che gli è più congeniale".

Per il colombiano importante potrebbe rivelarsi la Coppa America, appuntamento che potrebbe attirare sul calciatore dell’Atalanta anche club esteri: “Per Muriel uno spartiacque sarà la Coppa America: se dovesse fare performance strabilianti, sarebbe complicato anche trattenerlo in Italia, anche se penso che proprio l’Italia sia il suo ambiente ideale”.