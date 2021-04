L’Inter potrebbe presto chiudere l’ingaggio di Mandi. Il difensore algerino non rinnoverà il contratto in scadenza con il Real Betis

L’Inter marcia velocissima verso lo scudetto, il primo dal 2010 dopo il dominio della Juventus con i nove titoli consecutivi della ‘Vecchia Signora’. Il successo contro il Cagliari ha rafforzato ulteriormente il primato in classifica della squadra allenata da Antonio Conte, al quale servono altri 13 punti (indipendentemente dal risultati delle rivali) per centrare la matematica scudetto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Inter, Mandi a parametro zero: primo colpo per l’estate

Campionato praticamente blindato dai nerazzurri, che in attesa di definire la delicata situazione societaria hanno iniziato le manovre e le strategie per rinforzare ulteriormente lo scacchiere di Conte in vista della prossima stagione, con l’Inter che punterà a fare strada anche in Champions League dopo le ultime delusioni. E il primo colpo, come filtra dalla Spagna, potrebbe arrivare dalla Liga. Stando infatti al portale ‘Todofichajes.com’, avrebbe praticamente chiuso l’ingaggio di Aissa Mandi. Il 29enne difensore algerino è in scadenza con il Real Betis e non rinnoverà il contratto con il sodalizio andaluso. L’Inter sarebbe stata la squadra più lesta ad approfittare della situazione, chiudendo praticamente l’accordo con l’entourage del giocatore.

Mandi avrebbe deciso di lasciare dopo cinque stagioni il Betis e dato la sua preferenza ai nerazzurri, con Marotta e soci che potrebbero già ufficializzare nelle prossime settimane la firma del centrale classe ’91. Il nazionale algerino, autore di 3 reti in 24 presenze stagionali nella Liga, nelle intenzioni di Conte sarebbe una valida alternativa nel reparto difensivo al trio dei ‘titolarissimi’.