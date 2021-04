La dirigenza dell’Inter valuterebbe un eventuale affondo per Lingard, che si sta mettendo in mostra con la maglia del West Ham. Il nazionale inglese è di proprietà del Manchester United

L’Inter drizza le antenne in Premier League. La dirigenza nerazzurra, in attesa che venga definita la delicata situazione societaria, ha già iniziato a muoversi per la prossima stagione con l’obiettivo di puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Nei radar del club di Suning sarebbe finito Jessie Lingard, di proprietà del Manchester United ma da gennaio in forza al West Ham. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Inter, Lingard nel mirino: la situazione

Il 28enne talento inglese si sta mettendo in evidenza in prestito con gli ‘Hammers’, dopo un inizio di stagione difficile all’Old Trafford. Lingard ha realizzato 8 reti nelle ultime nove gare di Premier League, catturando l’interesse di diverse squadre anche all’estero. Stando a quanto riporta ‘ESPN’, sul nazionale inglese si sarebbero posate le attenzioni di Paris Saint-Germain, Real Madrid oltre evidentemente all’Inter. Il West Ham punterebbe comunque ad acquisire a titolo definitivo il giocatore, legato da un solo anno di contratto con il Manchester United e valutato circa 34 milioni di euro.

Al momento non ci sarebbero stati contatti tra gli ‘Hammers’ e lo United per discutere del futuro di Lingard, che non vorrebbe tornare a Manchester per essere usato come pedina di scambio per l’arrivo di Rice alla corte di Solskjaer. L’Inter sarebbe vigile sulla situazione, pronta a valutare un eventuale arrivo a Milano del classe ’92.