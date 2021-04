Calciomercato Inter, Marotta vuole due colpi | Profili tracciati per Conte

L’Inter macina punti sul campo, ma occhio alle dinamiche sul calciomercato. Marotta sembra già aver individuato le strategie per un doppio colpo: i dettagli

L’Inter pone l’obiettivo scudetto in primo piano e non vuole fermarsi per raggiungere un titolo che manca ormai da diversi anni. I nerazzurri hanno trovato nella giornata di ieri una vittoria pesante contro il Genoa in un match fondamentale, considerando che tutte le principali pretendenti allo scudetto hanno ottenuto i tre punti. Se le questioni di campo vanno a gonfie vele, Beppe Marotta non smette di programmare il calciomercato.

Al netto della questione societaria che andrà risolta nei prossimi mesi, l’Inter potrebbe mettere a segno dei colpi mirati per la rosa di Antonio Conte. Per il momento, non nomi chiari o primi obiettivi, ma profili tracciati e che serviranno al tecnico per innalzare ulteriormente il livello del gioco e avere alternative in più da gestire. Scopriamo quali potrebbero essere le scelte della società: un nome in particolare che potrebbe stuzzicare l’Inter per il suo reparto offensivo.

Calciomercato Inter, Marotta studia il doppio colpo: esterno e Muriel

La prima casella che l’Inter potrebbe riempire nelle prossime settimane è sicuramente quella legata all’esterno sinistro. Ivan Perisic ha scalato le gerarchie e dimostrato la sua affidabilità nelle scorse settimane, ma anche Ashley Young sta facendo bene nelle ultime uscite, quando chiamato in causa. Il laterale ex United, però, dovrebbe salutare alla fine dell’anno e Marotta vorrebbe dare l’assalto a un mancino di ruolo, ideale per il 3-5-2 di Conte.

Da valutare, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, anche l’attacco. Alexis Sanchez reclama spazio e sarebbe andato volentieri alla Roma a gennaio nello scambio con Edin Dzeko, poi saltato. Ieri non ha sfruttato l’occasione concessagli da Conte e gli scenari pendono sempre di più verso l’addio. L’identikit per l’attacco pare tracciato: un nome come Luis Muriel, in grado di portare gol dalla panchina e di inserirsi alla perfezione nel roster dell’attacco nerazzurro insieme a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Dell’attaccante colombiano vi avevamo riportato già nei giorni scorsi: il suo profilo si inserisce dunque alla perfezione nelle idee della Beneamata, ma l’Atalanta non ha intenzione di privarsi di un calciatore che sta facendo molto bene in questa stagione.