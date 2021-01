Inter, Milan, Napoli e Roma seguono Joan Jordan, centrocampista del Siviglia nel mirino anche dell’Arsenal

Joan Jordan è il faro del centrocampo del gran Siviglia di Lopetegui, che in questa sessione di calciomercato ha arricchito il suo attacco con il colpo Papu Gomez. Titolare in 42 giornate su 52 da quando veste la maglia degli andalusi, il classe ’94 è un mediano ‘box to box’. Ha grande ritmo e qualità nel portar palla, tra le migliori statistiche nella sua posizione, ed è bravo sui calci piazzati. Caratteristiche che lo hanno portato nel mirino della Nazionale di Luis Enrique e non solo.

Calciomercato, i club di Serie A su Joan Jordan

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, sono diversi i club della Serie A che hanno chiesto informazioni sulla sua situazione in vista del mercato estivo. Jordan piace a Inter, Milan, Napoli e Roma, ma nei mesi scorsi ha ricevuto anche un lungo corteggiamento dell’Arsenal non andato a buon fine.

I Gunners volevano assicurarsi le sue prestazioni a gennaio, ma la richiesta del Siviglia (30 milioni di euro), li ha obbligati a rinunciare. La situazione di Jordan è, però, in evoluzione. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e, se non dovesse arrivare il rinnovo nei prossimi mesi, gli andalusi potrebbero decidere di privarsene nella prossima sessione di calciomercato per massimizzare la sua cessione. Il suo cartellino, nel 2019, costó a Monchi circa 14 milioni di euro.