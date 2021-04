Moise Kean, protagonista ai quarti di finale di Champions League, con la maglia del Psg, ha parlato del suo futuro al termine del match contro il Bayern Monaco

Moise Kean vola in semifinale con il suo Psg. L’attaccante italiano è subentrato al 73′ al posto di Draxler, esultando così insieme ai compagni per la qualificazione, nonostante il ko interno contro il Bayern Monaco. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il classe 2000 non ha lasciato il segno, come in altre circostanze. L’azzurro è, infatti, protagonista di un’ottima stagione sotto la Torre Eiffel, con ben 16 gol realizzati. Il futuro di Kean, accostato nelle ultime ore ancora una volta alla Juventus, resta, però, tutto da scrivere.

Il giocatore è infatti di proprietà dell‘Everton: “Non conosco il mio futuro – afferma l’italiano ai microfoni di Sky Sport -, mi godo il momento, ci sarà da lavorare per il futuro. Non lo so ancora dove sarà, adesso penso alla semifinale”.