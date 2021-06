Marotta vaglia lo scambio di calciomercato per il colpo dell’Inter dalla Germania, possibile intreccio tra Lazaro e Kostic

Inter impegnata a costruire la nuova rosa per Simone Inzaghi. I campioni d’Italia, tra cessioni e acquisti, si preparano a un caldissimo calciomercato estivo, al termine del quale potrebbero annoverare diversi cambiamenti importanti. L’obiettivo è far quadrare i conti economici e in tale direzione potrebbero andare diverse operazioni. Tra quelle che valuterà Marotta potrebbe quindi esserci un possibile scambio con l’Eintracht Francoforte per portare Filip Kostic a Milano.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio tutto italiano con l’Inter

Calciomercato Inter, scambio tra Lazaro e Kostic: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, maxi intreccio in attacco | Occhi in casa Inter per il Real

Come riporta ‘Bild’, il nuovo allenatore dell’Eintracht Francoforte, Glasner, vuole in rosa Valentino Lazaro, centrocampista dei nerazzurri ma in prestito al Borussia M’gladbach. Una possibile idea potrebbe dunque esssere lo scambio con l’Inter per portare a Milano Filip Kostic, centrocampista offensivo che piace a Marotta. Classe 1992, nella stagione appena conclusa, Kostic ha realizzato 17 assist e 4 gol in 30 presenze totali in Bundesliga.