Calciomercato Juve, scambio Bernardeschi-Gagliardini | Dialogo con l'Inter

Juventus e Inter avrebbero iniziato dei dialoghi per delle possibili operazioni di scambio: tra queste c’è anche l’ipotesi Bernardeschi

Anche quello che partirà tra meno di un mese sarà un mercato complicato dalla crisi dovuta al Covid-19. Tutte le società, comprese quelle di Serie A, dovranno fare ricorso a quelle operazioni ‘creative’ che potrebbero permettergli di rinforzare la propria rosa senza intaccare in maniera negativa il bilancio. Proprio in questo senso, Juventus ed Inter avrebbero iniziato a dialogare riguardo a possibili operazioni di scambio. Nelle ultime ore, in particolare, sarebbe spuntato un nuovo scenario che potrebbe coinvolgere i due club italiani. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, nuova idea con l’Inter | Scambio Gagliardini-Bernardeschi

Tanti sono i possibili incastri che Juventus ed Inter potrebbero trovare per effettuare un cosiddetto scambio di plusvalenze sul mercato, ma nelle ultime ore sarebbe uno in particolare a tenere banco. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Luca Momblano, le due società starebbero valutando anche uno scambio tra Bernardeschi e Gagliardini.

Entrambi i giocatori, infatti, permetterebbero alle rispettive società di mettere a bilancio una buona plusvalenza. Inoltre, l’ex Atalanta darebbe una nuova alternativa a centrocampo a Massimiliano Allegri e l’ex Fiorentina rinforzerebbe le corsie esterne tanto care a Simone Inzaghi. Al momento, comunque, l’operazione rimane solamente nell’ambito delle idee: non è detto, però, che non si possa concretizzare nelle prossime settimane.