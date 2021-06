ESCLUSIVO | Calciomercato, Juventus in pole per Donnarumma: le ultime

Juventus e Barcellona spingono per Donnarumma: bianconeri e catalani sono interessati al portiere della Nazionale italiana

Nelle ultime ore, Mino Raiola sta accelerando il suo lavoro: Gigio Donnarumma, presto, avrà una nuova squadra. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, entro la prossima settimana dovrebbe essere completato l’iter del trasferimento del portiere della Nazionale. Sono giorni caldi che vedono, in questo momento, due squadre in lizza per l’ormai ex estremo difensore del Milan. C’è la Juventus in pole position, poi il Barcellona.

I catalani stanno riflettendo, sempre seguendo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, su una doppia possibilità. Sostituire ter Stegen con Donnarumma oppure andare a mantenere il portiere tedesco come titolare e mettere le sue spalle Gigi Buffon.

Donnarumma-Juventus, la strategia bianconera e quella di Raiola

La Juventus, invece, sta lavorando sulla modalità di cessione di Szczesny. L’ipotesi Premier, in particolare guardando alla città di Londra, resta solida per il futuro del portiere polacco. Inoltre, negli ultimi giorni i contatti si sono intensificati lasciando il club bianconero in assoluto vantaggio per aggiudicarsi il portiere nativo di Castellammare di Stabia.

Secondo quanto appreso, poi, Calciomercato.it, i contatti sono sempre orchestrati da Mino Raiola, procuratore di Donnarumma: l’accordo con la Juventus ci sarà solo con una rivisitazione ed un miglioramento del contratto percepito al Milan. Nessun problema, invece, sorgerà per le famigerate commissioni: da parte di Raiola c’è solo l’interesse a migliorare la posizione del proprio assistito.