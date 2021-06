Nel corso del Calciomercato Show, diretta settimanale sulla CMIT TV, si è parlato di Donnarumma con Damiano ‘Er Faina’

Nel corso del ‘Calciomercato Show’, Damiano Coccia ‘Er Faina‘ ha parlato del futuro di Gigio Donnarumma che attualmente tiene in scacco i tifosi di Milan e Juventus. La sua permanenza ai rossoneri è ormai agli sgoccioli, come anticipato da Maldini e dal colpo Maignan dei giorni scorsi. In Italia ci spera il club di Agnelli per il dopo Szczesny, dalla Francia potrebbe tornare l’ostacolo PSG. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, niente Juventus: “Donnarumma quasi definito al PSG”

Ai microfoni di CMIT TV nel corso di Calciomercato Show, “Er Faina” ha detto la sua proprio sulle prossime mosse del portiere classe 1999 assistito da Mino Raiola: “Mi hanno detto del sorpasso clamoroso e quasi definito del PSG su Donnarumma“. Secondo il noto influencer quindi il portiere della nazionale sarebbe più vicino al club transalpino.