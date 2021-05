De Ligt rimane nei radar del Barcellona: il difensore della Juventus è la prima richiesta di Messi a Laporta per costruire una squadra vincente

Leo Messi chiede garanzie per restare al Barcellona. Un Barça competitivo in grado di lottare nuovamente per la Liga e soprattutto per la Champions League. Stesso obiettivo di Joan Laporta dopo il ritorno alla presidenza del club blaugrana, con quest’ultimo intento in primis a blindare Messi e costruirgli attorno una formazione di alto livello per ritornare a vincere. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, de Ligt in cima ai desideri di Messi: Dembele o Griezmann nell’affare

Sulla lista della spesa ci sarebbe da tempo Matthijs de Ligt, uno dei primissimi nomi elencati da Messi per costruire le fondamenta del nuovo Barcellona. Il difensore della Juventus in passato è stato ad un passo dal club catalano, prima di accettare la corte della squadra bianconera. Stando al portale ‘Diario Gol’, l’ex Ajax in privato avrebbe confessato di essere deluso finora dall’avventura a Torino e vorrebbe tornare a giocare con l’amico de Jong dopo i fasti con la casacca dei ‘Lancieri’. Ipotesi però al momento difficoltosa, considerando la delicata situazione economica del Barça e le richieste della Juve che si siederebbe a trattare un’eventuale cessione del classe ’99 soltanto per una cifra non inferiore agli 85 milioni di euro.

Il Barcellona potrebbe così imbastire uno scambio e cercare di inserire nella trattativa il cartellino di uno tra Dembele e Griezmann, profili da tempi non sospetti nei radar della ‘Vecchia Signora’. Vedremo se il possibile assalto del Barcellona andrà a buon fine, con de Ligt che rimane comunque incedibile nelle strategie di mercato della Juventus e del neo-tecnico Allegri.