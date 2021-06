Calciomercato Juventus, niente United per Ronaldo | Rifiuto categorico

Il futuro di Cristiano Ronaldo rimane ancora molto incerto, tra l’addio alla Juventus ed il ritorno allo United: intanto arriva il rifiuto

Manca sempre meno all’inizio dell’Europeo, trofeo che ha visto trionfare il Portogallo nell’ultima edizione, ed il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora avvolto dall’incertezza. Il ritorno di Massimiliano Allegri non depone in favore di una sua permanenza a Torino, ma pochi sono i club che possono permettersi di ingaggiare il numero ‘7’ della Juventus. Lo stipendio da 31 milioni netti che percepisce il portoghese in bianconero, infatti, sono difficilmente sostenibili per qualsiasi club, soprattutto considerando l’età di CR7. Fra i diversi scenari di fronte a Cristiano Ronaldo, poi, c’è anche il romantico ritorno al Manchester United: dall’Inghilterra, però, stroncano l’operazione sul nascere. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘stroncato’ | “Lo United ha alte priorità”

Mentre in Italia stiamo cercando di capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, che appare sempre più lontano dalla Juventus, in Inghilterra arriva una stroncatura pesante. Sul ‘Evenening Standard’ l’operazione che potrebbe riportare il portoghese al Manchester United è stata completamente bocciata. “Riportare CR7 nel club sarebbe un’operazione romantica, farebbe piacere ai club e farebbe vendere le magliette, ma non può essere una priorità dello United”. Un’operazione nostalgia che non troverebbe giustificazioni dal punto di vista tecnico ed economico.

Il tabloid inglese, poi, aggiunge anche il carico da novanta rappresentato dall’età del campione lusitano. “Il suo ritorno darebbe ad Ole Gunnar Solskjaer due attaccanti come Cristiano Ronaldo e Cavani, che nella prossima stagione avranno 37 e 35 anni. Questo sarebbe un segno che di scarsa programmazione a lungo termine”. Inoltre, ci sarebbe un’incompatibilità anche dal punto di vista tattico. Sempre secondo il tabloid, “i giorni da ala sinistra per CR7 sarebbero finiti”. Insomma, bocciata sotto ogni punto di vista l’operazione ritorno al Manchester United: la Juventus e Cristiano Ronaldo, se vorranno dividersi in estate, dovranno trovare una nuova soluzione.