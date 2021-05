Calciomercato Juventus, Donnarumma nome sempre più caldo: arrivo possibile a determinate condizioni tra cui l’addio di Szczesny

Volata finale in campionato per la Juventus, per una qualificazione in Champions necessaria e vitale per il futuro del club. Molto passerà probabilmente dallo scontro con il Milan di domenica, un testa a testa in cui nessuna delle due può sbagliare e che potrebbe indirizzare anche il futuro di Gianluigi Donnarumma, ancora in bilico. Nulla di fatto ancora per il suo rinnovo con i rossoneri e i bianconeri ci pensano: chi si porta a casa la qualificazione all’Europa che conta può avere più argomenti per mettere le mani sul portiere della Nazionale. E i campioni d’Italia uscenti avviano le grandi manovre, che coinvolgono anche l’attuale inquilino dei pali torinesi.

Calciomercato Juventus, la cessione di Szczesny per l’assalto a Donnarumma

Come raccontato da Calciomercato.it un mese fa, quella della cessione di Szczesny per fare spazio a Donnarumma è più di un’idea. Idea che può farsi concreta, stando a ‘Tuttosport’, vagliando l’interessamento di club inglesi sul polacco. Nessuno a Torino vuole necessariamente cacciarlo via, ma se una tra Chelsea ed Everton, sondate tramite intermediari, dovesse mettere sul piatto una proposta da almeno 20 milioni di euro lo scenario potrebbe prendere forma. In corsa anche il Borussia Dortmund e il Tottenham, l’addio dell’ex Roma frutterebbe una discreta plusvalenza che potrebbe essere utilizzata per andare all’assalto di Donnarumma. Anche se l’acquisto dell’attuale portiere del Milan, pur a parametro zero, avrebbe eccome i suoi costi, tra ingaggio che dovrebbe assestarsi almeno sui 9 milioni annui e una maxi commissione da corrispondere a Raiola.