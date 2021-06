La Juventus in piena corsa per Donnarumma dopo l’addio al Milan del portiere della Nazionale. L’uscita di Szczesny avvicinerebbe l’italiano alla squadra bianconera

Gianluigi Donnarumma è un’occasione troppo succulenta per la Juventus per farsela scappare. Il portiere della Nazionale ha dato l’addio al Milan ed è pronto a ripartire da una nuova avventura. Mino Raiola è a caccia alacremente di una sistemazione di livello internazionale per il suo assistito, con Barcellona e PSG che insidiano la Juve nella corsa al classe ’99. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, allarme Donnarumma: proposta a sorpresa

Juventus, Szczesny torna all’Arsenal: è la chiave per Donnarumma

C’è da registrare la presenza in questi giorni a Milano di Raiola, che potrebbe incrociare la dirigenza bianconera per fare il punto della situazione su Donnarumma. Il Barcellona però in particolare non molla, con la Juve che prima della stoccata decisiva deve necessariamente piazzare Szczesny tra i pali. Il polacco piace al nuovo tecnico Allegri, ma evidentemente la ‘Vecchia Signora’ potrà tenere in rosa solo uno tra l’ex Roma e Donnarumma per questioni tecniche ma soprattutto economiche. La Juventus sta continuando a sondare il mercato inglese per Szczesny, con l’estremo difensore che ha diversi corteggiatori in Premier League come scrive il ‘Corriere di Torino’.

A risolvere i problemi dei bianconeri in questo caso potrebbe essere l’Arsenal, peraltro ex squadra di Szczesny. Non è da escludere infatti il ritorno a Londra del polacco, che ha lasciato un buon ricordo con la maglia dei ‘Gunners’. L’addio di Szczesny sarebbe determinante per l’arrivo di Donnarumma, con la Juve che punterebbe nel caso ad incassare una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro.