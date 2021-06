Calciomercato Juventus, i bianconeri rischiano il sorpasso per Donnarumma: arriva la proposta per il portiere della Nazionale

Un Europeo da vivere, per ora, con la valigia in mano. Donnarumma sarà uno dei protagonisti della rassegna continentale e, per il momento, lo farà senza una squadra per la prossima stagione. Situazione ovviamente provvisoria, per uno degli estremi difensori più forti in circolazione. Con l’addio al Milan ormai scritto, la Juventus ci prova, anche se alla CMIT TV abbiamo raccontato del sorpasso possibile del Psg su Donnarumma. Ma i francesi non sono gli unici da cui i bianconeri devono guardarsi.

Calciomercato Juventus, per Donnarumma spunta la Roma: la chiamata di Mourinho

La ‘Gazzetta dello Sport’ di stamani in edicola scrive infatti che al portiere sarebbe arrivata anche la chiamata di Mourinho, che vuole provare a portarlo alla Roma. Un tentativo deciso, quello dello ‘Special One’, anche se per diversi motivi l’operazione è complicatissima: la Roma non può mettere sul piatto la Champions e anche i costi, soprattutto per la commissione da versare a Raiola, sono elevati. Lo stesso agente sembra orientato a proporre ai giallorossi Areola. Donnarumma, dal canto suo, sembra avere altri piani per il suo futuro.