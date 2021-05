Calciomercato Juventus, futuro Donnarumma | Scelta drastica di Raiola

Il futuro di Gianluigi Donnarumma tiene banco in ottica Juventus sul calciomercato. Nuove dichiarazioni sulle prospettive in bianconero per il portiere

Gianluigi Donnarumma ha vissuto sul campo un’ottima stagione con la maglia del Milan. Un’annata che l’ha consacrato come uno dei migliori portieri in Italia e forse anche in Europa, ma che si è conclusa paradossalmente con l’addio al Milan. Si parla molto di un possibile approdo alla Juventus per l’estremo difensore. Da diverse settimane, vi stiamo riportando i dettagli sulla pista, e in molti danno, già da ora, quasi per scontato l’arrivo del calciatore a Torino.

In realtà, le ultime dichiarazioni sul futuro del calciatore raffreddano questa possibilità e dilatano i tempi circa l’arrivo di Donnarumma in un nuovo club. Le prospettive per il portiere sono state oggetto di attenzione anche per Franco Ordine, ai microfoni di ‘Top Calcio 24’. Il giornalista ha parlato proprio del futuro dell’estremo difensore, analizzando il suo stato d’animo e i tempi per il suo ingaggio: “E’ agitato e nervoso, perché non conosce il suo futuro. Il CT Mancini ha detto nuovamente che si aspetta i destini di tutti i calciatori vengano decisi prima di Euro 2020“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, futuro Ronaldo | Messaggio della Juventus a Mendes

Calciomercato Juventus, futuro Donnarumma: intreccio con Allegri e strategia Raiola

Ordine si sofferma poi, nello specifico, anche sulla pista che lo porterebbe alla Juventus: “Allegri è contentissimo di Szczesny e lo ritiene un portiere molto affidabile. Consapevole del ritardo della vicenda, Raiola ha scritto alla Juventus, dicendo che si accontenterebbe dello stipendio che prende al Milan, da ‘solo’ 6 milioni di euro“.

Sicuramente un taglio considerevole, rispetto alle cifre che il super agente pretendeva negli scorsi mesi dal Milan: vedremo se servirà per dare un’accelerata alla trattativa o se la Juventus deciderà di confermare la titolare di Szczesny tra i pali. Infine, Ordine sottolinea l’incertezza ancora legata al futuro del portiere: “Il rischio è che, all’esordio dell’11 giugno, Donnarumma non sappia ancora con chi giocherà”.

Insomma, il finale della vicenda resta ancora tutto da scrivere tra deadline dal campo e cifre in ballo. Vedremo se il destino di Donnarumma accelererà in ottica Juventus o se il suo destino sarà altrove.