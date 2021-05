Calciomercato, futuro Ronaldo | Messaggio della Juventus a Mendes

Messaggio della Juventus a Mendes sul futuro di Cristiano Ronaldo, che può partire nel prossimo calciomercato estivo

Cristiano Ronaldo può partire. La nuova Juventus di Max Allegri, decisa a voltare pagina dopo una stagione molto difficile, potrebbe ripartire senza il fuoriclasse portoghese. Nonostante le 36 reti messe a segno anche quest’anno, Ronaldo non è più considerato imprescindibile nel progetto juventino e ora cerca altre società disposte ad acquistarlo. Le piste più calde degli ultimi mesi portano al PSG e al Manchester United, che osservano quindi con grande attenzione le dinamiche in casa bianconera. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, messaggio a Mendes sul futuro di Cristiano Ronaldo

In questa fase d’attesa, riporta il ‘Corriere dello Sport’, la Juventus avrebbe fatto sapere all’agente Mendes (e quindi al calciatore) che una sua partenza potrebbe fare comodo per voltare pagina in campo e far rifiatare il bilancio. L’obiettivo resta quindi quello di trovare una società davvero disposta ad assecondare le ingenti richieste economiche di Cristiano Ronaldo, ancora a bilancio per altri 29 milioni di euro circa.