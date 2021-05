Intervenuto a CMIT TV Sabatino Durante ha detto la sua sull’ipotesi Donnarumma alla Juventus: le sue parole sul portiere

Intervenuto a CMIT TV, l’agente Fifa Sabatino Durante si è soffermato sulla ipotesi Juventus per Gianluigi Donnarumma. Il noto esperto di calcio sudamericano non ritiene l’affare già chiuso: “Donnarumma della Juventus? No, bisogna aspettare la cessione di Szczesny“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nella settimana dei grandi annunci in panchina, il Milan ha piazzato il primo colpo di mercato prendendo Maignan. Maldini ha così salutato Donnarumma che ora, mentre si prepara gli Europei, attende di conoscere la propria destinazione. Barcellona, Juventus e Psg sono le destinazioni possibili, con i bianconeri che sono tornati a farsi avanti nelle scorse settimane. La Juve però deve aspettare l’addio di Szczesny che, come raccontato da Calciomercato.it, non sembra particolarmente intenzionato a lasciare Torino.

Calciomercato Juventus, Durante: “No a Ronaldo-United”

Se per Donnarumma occorre attendere gli sviluppi sul fronte Szczesny, Sabatino Durante ha le idee chiare su Cristiano Ronaldo, escludendo un suo ritorno allo United. “Non credo che il Manchester si possa permettere lo stipendio di Ronaldo. CR7 paga poche tasse, se va in Inghilterra deve pagarne di più. Non conviene a Ronaldo e non conviene allo United. La vedo dura. La Juventus si è accorta dell’errore fatto: non puoi spendere il 90% di budget per un giocatore come fa con Ronaldo. Lui sfrutta le squadre per sé, vuole solo la palla: gioca per se stesso”

Durante continua: “La Juventus sarebbe lieta di liberarsi di un giocatore fortissimo: dal punto di vista industriale spendi il 90% per Ronaldo e poi prendi giocatori che possono giocare nelle squadre medie italiane. Riprendere Allegri è un’ammissione di colpa: ha pagato Paratici, ma potrebbe pagare anche Nedved perché l’acquisto di Ronaldo viene da lui. Il fatto che abbia pagato Paratici dice che la Juve ha capito che quel progetto industriale non ha pagato. Un giocatore non ti fa il miracolo”.