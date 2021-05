Memphis Depay parla del suo futuro. L’attaccante ammette l’interessamento da parte del Barcellona ma non chiude le porte ad altre squadre

Memphis Depay è uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato, che sarà libero di trovare una nuova squadra a parametro zero. L’attaccante olandese vedrà scadere il proprio accordo con il Lione il prossimo 30 giugno.

Il calciatore è certamente un’occasione da cogliere per molte squadre. Depay è sul taccuino di Inter e Juventus ma negli ultimi giorni è stato accostato soprattutto al Barcellona. La presenza di Koeman in panchina sembra poter far la differenza. L’attaccante in merito alla possibilità di vestire la maglia bluagrana si è così espresso: “E’ un club fantastico ma ce ne sono di più eccellenti. Vorrei che Koeman restasse lì, a prescindere da me – si legge su Mundo Deportivo – l’interesse c’è. Adesso sono concentrato sulla nazionale”. Depay, dunque, conferma la possibilità di approdare al Barcellona ma non chiude le porte ad altri club.