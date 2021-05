Resta in bilico il futuro alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Allegri non avrebbe posto veti alla cessione di CR7: il pensiero del giornalista Mario Sconcerti

Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus cambia gli scenari di mercato del club bianconero. Il tecnico livornese avrà maggiore potere decisionale sulle scelte di mercato e non avrebbe posto veti al momento su un possibile addio di Cristiano Ronaldo, con l’intenzione di rilanciare Dybala che dunque si avvicinerebbe al rinnovo con la ‘Vecchia Signora’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Ronaldo lascia la Juventus | Offerta da 30 milioni

Juventus, Sconcerti sul futuro di Ronaldo: “Addio con Allegri”

Non sarà facile però trovare una sistemazione per CR7 visto l’oneroso ingaggio che percepisce a Torino: 31 milioni netti fino al giugno 2022. Il suo agente Jorge Mendes è comunque da tempo in azione, con Paris Saint-Germain e soprattutto Manchester United segnalate sulle tracce del cinque volte Pallone d’Oro. Secondo Mario Sconcerti, il futuro dell’ex attaccante del Real Madrid sembra segnato e lontano dalla Juventus: “Resta il caso Ronaldo. Non credo resterà, penso anzi che Allegri voglia partire proprio dalla liberazione della squadra dal ruolo dominante di Ronaldo – spiega il giornalista sulle pagine del ‘Corriere della Sera’ – Il problema sarà trovare gli stessi gol, perché attaccanti che segnino davvero alla Juve non ce ne sono”. Si attendono quindi sviluppi sul destino in bianconero di Ronaldo, che intanto prepara i prossimi Europei con la maglia del Portogallo.