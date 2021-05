Il ritorno di Allegri potrebbe avvicinare Ronaldo verso l’addio alla Juventus. Pressing Manchester United e PSG: l’offerta del club parigino

La Juventus riparte da Massimiliano Allegri dopo la separazione in panchina con Andrea Pirlo. La ‘Vecchia Signora’ torna all’antico, affidandosi nuovamente al tecnico livornese dopo una stagione deludente sotto tanti punti di vista per il club ex campione d’Italia. Allegri avrebbe intenzione di puntare su Paulo Dybala, mentre non metterebbe veti ad un’eventuale partenza di Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, il PSG fa sul serio: l’offerta a Cristiano Ronaldo

Il fuoriclasse portoghese ha ancora un altro anno di contratto a 31 milioni di euro netti fino al 30 giugno 2022, con Agnelli che non si opporrebbe ad una possibile decisione del numero sette di lasciare Torino. Il Manchester United sembra al momento la squadra più accreditata per il cartellino di Ronaldo, anche se resterebbe in corsa pure il Paris Saint-Germain. Anzi, stando a quanto riporta il giornalista portoghese Pedro Almeida, il sodalizio parigino tenterebbe il sorpasso sui ‘Red Devils’ per fregiarsi delle prestazioni del cinque volte Pallone d’Oro. Il PSG avrebbe infatti messo sul piatto un contratto annuale da 30 milioni a Ronaldo per convincere il classe ’85 a sbarcare sotto la Tour Eiffel.

L’attaccante lusitano, ricorda Almeida, avrebbe inoltre firmato un pre contratto con il Manchester United: si accende la corsa per il futuro di Ronaldo, sempre più lontano dalla Juventus.