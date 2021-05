Calciomercato Juventus, arriva l’indizio ufficiale: Massimiliano Allegri ritorna sulla panchina del club bianconero, ecco il tweet

AGGIORNAMENTO ORE 15.00 – Adesso è del tutto ufficiale: Massimiliano Allegri torna alla Juventus!

Massimiliano Allegri alla Juventus, atto secondo. Il club bianconero ha appena ufficializzato il ritorno del tecnico livornese in panchina, dopo la prima esperienza nel quinquennio 2014-2019. Nonostante manchi ancora il comunicato ufficiale vero e proprio, la società bianconera ha pubblicato sui propri social la cartina del Minnesota. Un preciso richiamo al cavallo caro al tecnico toscano. Un annuncio con rebus, dunque, cui segurà in giornata il comunicato vero e proprio. Come raccontato da Calciomercato.it, Allegri aveva firmato in precedenza il nuovo contratto con i piemontesi. Accordo quadriennale per il toscano, fino al 2025.

