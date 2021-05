Massimiliano Allegri torna alla Juventus: firmato il contratto che lo legherà alla società bianconera fino al 2025

Massimiliano Allegri ha firmato: il tecnico livornese torna alla Juventus dopo due anni di pausa. Per lui c’è un contratto quadriennale: la sua seconda avventura in bianconero durerà fino al 30 giugno 2025. Si attendono ora gli annunci ufficiali: prima l’addio di Andrea Pirlo, per il quale c’è l’ipotesi Sassuolo, poi quello che sancirà il ritorno di Allegri a Torino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come raccontato da Calciomercato.it, l’allenatore per il suo ritorno alla Juventus andrà a percepire un ingaggio tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

Juventus, torna Allegri: firmato il contratto

La Juventus ha quindi deciso per il ritorno di Allegri. Dopo l’addio di Paratici, Agnelli ha chiuso l’operazione per l’allenatore di Livorno. Un affare che ha dovuto fare i conti con la concorrenza di Real Madrid e Inter: le tentazioni di entrambe le società sono state però respinte e Allegri ha ora firmato il nuovo contratto quadriennale con il club bianconero.

In quella Juventus con la quale in cinque anni ha vinto 11 trofei, arrivando due volte in finale di Champions. L’obiettivo resterà quello: tornare a vincere in Italia, dopo lo scudetto andato all’Inter, e provarci in Europa. Con la firma sul contratto, manca solo l’ufficialità per dare il via all’Allegri bis.