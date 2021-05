Massimiliano Allegri torna alla Juventus nonostante le tante opzioni a disposizione: ecco i dettagli del suo contratto, cifre e durata

Massimiliano Allegri e la Juventus, è arrivato il sì per il ritorno per certi versi romantico. L’allenatore livornese siederà nuovamente sulla panchina bianconera dopo due anni, al posto di un Andrea Pirlo che alla fine ha portato a casa tutti gli obiettivi: due trofei e la qualificazione in Champions. Ma il richiamo Allegri-Juventus era troppo forte, soprattutto dopo l’addio di Fabio Paratici. L’Inter ci ha provato davvero dopo l’addio di Conte, ma la Vecchia Signora ha avuto la precedenza. A breve arriverà l’ufficialità, con Allegri che firmerà un contratto triennale con opzione per il quarto anno su cifre importantissima: tra gli 8 e i 9 milioni di euro a stagione.