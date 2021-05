Calciomercato Juventus, addio Pirlo | Accordo raggiunto con Allegri

Termina dopo una stagione l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: accordo raggiunto con Allegri

Anche oggi ci si appresta a vivere un’altra giornata infuocata per delineare il futuro della Serie A che verrà. Dopo un anno si conclude l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: i bianconeri hanno trovato l’accordo per il ritorno di Massimiliano Allegri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Anche l’Inter era interessata al tecnico livornese dopo la separazione con Antonio Conte. Come raccontato su Calciomercato.it nella giornata di ieri, la Juventus era in pole position su Allegri ed oggi Agnelli avrebbe definito tutti i dettagli per il suo ritorno a Torino. Max dovrebbe aver firmato un contratto che lo legherà ai bianconeri per le prossime 3/4 stagioni. Un progetto a lunga scadenza, in cui il peso di Allegri si sposterà anche sul mercato di ‘Madama’.