Calciomercato Juventus e Inter, svolta Allegri

Novità importanti in ottica calciomercato Juventus e calciomercato Inter. Le ultime sul futuro di Allegri, Pirlo e Conte

Il futuro di Massimiliano Allegri continua ad avere accelerazioni e frenate: di certo c’è solo il suo ritorno in panchina. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, un rallentamento sul fronte Juventus c’è stato a causa di Andrea Pirlo. L’attuale tecnico della ‘Vecchia Signora’, legato al club bianconero ancora da un anno di contratto, avrebbe rifiutato l’ipotesi Sassuolo e starebbe valutando negativamente anche quella legata al Verona. La Juve, in tempi di congiuntura di bilancio particolarmente complessi, non vorrebbe sostenere ancora l’ingaggio di Pirlo e del suo staff e vorrebbe liberarsene prima di tornare ad abbracciare Allegri. Questo è il motivo per il quale, sempre secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, il tecnico livornese ha chiesto anche all’Inter di attendere fino a venerdì prima di sciogliere la riserva sul suo futuro e su quella che potrebbe essere la sua scelta. Uno stand-by che sta bloccando anche l’AD nerazzurro Beppe Marotta nella ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio, ormai scontato, ad Antonio Conte.