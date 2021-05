Una mattinata bollente per la Juventus, dopo il raggiungimento dell’accordo con Allegri arriva l’indizio social su Donnarumma

È una giornata molto importante per definire la Juventus che verrà: in mattinata, infatti, è stato raggiunto l’accordo con Massimiliano Allegri. Una scelta che porta con sé, ovviamente, l’addio di Andrea Pirlo. Intanto, poi, è arrivato anche un indizio social riguardo il futuro di Donnarumma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La notizia del ritorno di Allegri a Torino ha scatenato molte reazioni social, tra queste però spicca quella dell’ormai ex portiere del Milan. Donnarumma, infatti, ha messo un ‘like’ ad un post che annunciava il ritorno del tecnico livornese: proprio lui, quindi, potrebbe essere il suo allenatore per la prossima stagione. Ricordiamo, però, che su ‘Gigio’ resta vivo anche il pressing del Barcellona.