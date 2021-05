Massimiliano Allegri torna sulla panchina della Juventus e punta sul rilancio di Dybala in attacco. Nessun veto del tecnico all’addio di Ronaldo

La Juventus ha annunciato venerdì il nuovo ribaltone in panchina. Via dopo una sola stagione Andrea Pirlo, dentro Massimiliano Allegri a distanza di due anni dalla separazione dell’estate 2019. Il tecnico livornese torna alla guida della ‘Vecchia Signora’, preferendola ai corteggiamenti di Real Madrid e Inter, orfane rispettivamente di Zidane e Conte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Allegri conferma Dybala: Ronaldo verso l’addio

Allegri darà una nuova impronta alla Juventus e il primo tassello del mister toscano potrebbe essere la conferma e il rilancio di Paulo Dybala come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. Allegri avrà dei poteri decisioni anche sul mercato e sulla costruzione della nuova squadra, con il numero dieci che sarebbe così tolto dal mercato. Allegri spingerebbe infatti per il rinnovo di contratto della ‘Joya’, al momento congelato dopo i diversi slittamenti in merito al vertice tra al società e l’entourage del giocatore. Quella di Dybala sarà una delle primissime questioni che Allegri affronterà con Agnelli e Cherubini, con l’ex Palermo che andrà in scadenza nel giugno 2022.

Dybala centrale nel progetto, qualunque sia la decisione su Cristiano Ronaldo: Allegri non avrebbe posto veti al futuro di CR7 e sarebbe pronto a costruire una Juve senza la stella portoghese. Per il cinque volte Pallone d’Oro, oltre al Manchester United, resta alla finestra anche il Paris Saint-Germain.