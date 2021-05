Ai microfoni di CMIT TV ha parlato il giornalista Gianni Balzarini che ha fatto il punto sulle novità di casa Juventus

Nel corso del TG di CMIT TV è intervenuto anche il collega Gianni Balzarini, che ha fatto il punto sulle trattative di casa Juventus alla luce del ritorno di Massimiliano Allegri: “Facile dire che con Allegri si rispostano gli equilibri ma non è un assioma. È il campo che decide. La Juve riparte da dove aveva lasciato e già è una buona garanzia. Lui torna da vincitore morale, perchè troverà tutte le condizioni che gli erano mancate nel momento in cui aveva deciso di separarsi con Agnelli. Non c’è più Paratici col quale c’erano stati dissapori. Questo comporterà un ampiamento del potere di scelto. Non vedo più Cristiano Ronaldo in questa squadra, mentre vedo più forte la posizione di Dybala. È un centrocampo che penso torni a ragionare, non escludo Locatelli o un ritorno in prestito di Pjanic“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

DONNARUMMA – “I colloqui sono già ben avviati con quel like al tweet e tutti gli indizi portano in quella direzione. Szczesny? Una partenza all’estero, magari con un ritorno in Premier League. Dopo il primo portiere che potrebbe essere Donnarumma ne serve comunque un secondo affidabile”.

POST RONALDO – “Ho fatto il nome di Icardi perchè so che era stato già seguito un paio di stagioni fa. Serve comunque un nome di peso. Non potrà bastare un organico con Morata, Dybala e la butto lì un ritorno di Kean. Servirà un attaccante di peso. Vlahovic sarebbe un colpo importante ma ora non è facile fare affari con Commisso, lo ha valutato 70 milioni. Icardi costerebbe meno. Pogba? No”.