La Juventus ha ufficializzato oggi il ritorno in panchina di Allegri dopo il divorzio con Pirlo. Mosse e strategie sul mercato estivo del tecnico toscano

Non sono bastati ad Andrea Pirlo i due trofei messi in bacheca (Coppa Italia e Supercoppa) e la qualificazione in Champions League all’ultimo respiro per conservare la panchina della Juventus. La ‘Vecchia Signora’ ripartirà da Massimiliano Allegri che aveva salutato Torino nel maggio 2019 dopo la conferenza e il ‘pasillo’ alla stampa dedicatogli da Andrea Agnelli. Solo una separazione e non un addio definitivo però, con il presidente che riaffida le chiavi della squadra bianconera al tecnico livornese per ritornare ai fasti degli ultimi anni. Allegri ha firmato un quadriennale da 7 milioni di euro più bonus a stagione, con l’ufficialità arrivata nelle scorse ore. Agnelli lo ha strappato alla concorrenza di Inter e Real Madrid, con il toscano che ha dato la preferenza al numero uno della Continassa considerando il legame con quest’ultimo e tutto l’ambiente bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tris di colpi per Allegri | Svolta in Serie A: c’è Donnarumma

Allegri non troverà Fabio Paratici nel management juventino dopo strappo di due anni fa e con Cherubini a capo dell’area tecnica già a partire dalla prossima settimana inizierà a pianificare le strategie sul mercato della ‘Vecchia Signora’. Il tecnico avrà maggiore potere decisionale sulle scelte in sede di campagna acquisti, oltre a valutare il destino di due stelle del calibro di Cristiano Ronaldo e Dybala. Allegri 2.0: come cambia la Juventus con il ritorno in panchina del tecnico toscano.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Juventus, Allegri cambia il futuro di Dybala e Ronaldo: gli scenari

Torna Massimiliano Allegri sotto la Mole dopo il quinquennio vincente con cinque scudetti consecutivi e una Champions sfumata in due occasioni con le finali perse contro Barcellona e Real Madrid. Il primo nodo da sciogliere sarà la spinosa situazione relativa al futuro di Cristiano Ronaldo, con il tecnico che potrebbe anche fare a meno del fenomeno portoghese. Non sarà facile trovare però una sistemazione per CR7 visto l’ingaggio da 31 milioni netti che lo lega alla ‘Vecchia Signora’ fino al 30 giugno 2022. La permanenza dell’ex Real Madrid è in bilico, con Manchester United e PSG che potrebbero tentare l’assalto al giocatore che a bilancio pesa quasi 30 milioni di euro.

L’Allegri-bis può invece avvicinare alla firma sul rinnovo Paulo Dybala, con il prolungamento del numero dieci che rimane al momento in stand-by in attesa di sviluppi. La ‘Joya’ può ritornare centrale nello scacchiere allegriano, mentre una permanenza di Ronaldo potrebbe costringere la Juventus a sacrificare l’ex Palermo sull’altare del bilancio e delle plusvalenze. Insieme a Dybala sono in risalita anche le quotazioni per una conferma sotto la Mole di Alvaro Morata, con la dirigenza della Continassa che sta pensando di rinnovare il prestito dell’attaccante versando 10 milioni nelle casse dell’Atletico Madrid. Inoltre, per uno dei fedelissimi di Allegri come capitan Chiellini, aumentano la chances di prolungare per un’ulteriore stagione.

Calciomercato Juventus, da Donnarumma a Icardi: i rinforzi per Allegri

Oltre a Ramsey, da valutare il futuro e la compatibilità con le alchimie tattiche del nuovo allenatore di Rabiot e Demiral. Sia l’ex PSG che il difensore turco non figurano nella lista degli incedibili e lascerebbero Torino se dovessero arrivare delle offerte in grado di soddisfare la ‘Vecchia Signora’. Da monitorare con attenzione anche gli scenari su Szczesny: il polacco ha la fiducia di Allegri, ma rimane la chiave di volta per l’ingaggio del ‘quasi’ svincolato Donnarumma. L’ormai ex portiere del Milan è una pista calda per la Juve, che deve però necessariamente trovare una sistemazione a Szczesny prima di affondare il colpo con Raiola.

In mediana l’obiettivo Locatelli dal Sassuolo ha il gradimento di Allegri, mentre è più complicata per formula e costi un possibile ritorno in bianconero di Miralem Pjanic, pupillo del mister livornese. Altri due profili che potrebbero finire nei radar del tecnico sono De Paul e Milinkovic-Savic, quest’ultimo già in passato tra le richieste di Allegri. Opzioni comunque complesse, considerando le richieste di Udinese e soprattutto Lazio. L’allenatore toscano chiederà un rinforzo anche sulla fascia sinistra, dove può tornare d’attualità Emerson Palmieri dal Chelsea, senza dimenticare un eventuale assalto (ma difficile) a Gosens. Per il reparto offensivo, in attesa di chiarire il futuro di Ronaldo, Morata e Dybala, fari puntati su Milik e sul ritorno di Kean, mentre sembra sfumare la possibilità Icardi vista la netta chiusura social dell’ex capitano dell’Inter. Ma nell’infinito vortice del calciomercato, soprattutto di questi tempi, mai dire mai…