Calciomercato Juventus, svolta Allegri | Donnarumma e triplo colpo

Massimiliano Allegri è pronto a portare grandi novità per la Juventus, anche in ottica calciomercato. Da Donnarumma agli altri possibili nuovi acquisti

Il futuro della Juventus passa inevitabilmente dal ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Il tecnico bianconero è pronto a prendere decisioni forti per aprire un nuovo ciclo alla guida dei torinesi. Nelle scorse ore, come vi abbiamo riportato, è arrivata la firma sul contratto con il club bianconero. Una scelta forte da parte di Andrea Agnelli che torna al passato e progetta il futuro.

Un futuro che si baserà anche su scelte forti in tema di calciomercato. La figura di Massimiliano Allegri, in tal senso, risulterà centrale per stabilire le strategie su cessioni e acquisti. Al netto del possibile addio di Cristiano Ronaldo, che si allontana sempre di più dai progetti bianconeri, Allegri sembra già avere in mente diversi colpi importanti per la Vecchia Signora. Scopriamo di chi si tratta e i prossimi scenari sul calciomercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Allegri innesca il triplo colpo: da Donnarumma a De Paul

Innanzitutto, il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere ha ormai detto addio al Milan e la Juventus sembra in primissima fila per portare a Torino l’estremo difensore. Secondo quanto riporta ‘La Stampa’, è lui uno dei primi nomi nel mirino di Allegri, ma non sarà facile far quadrare l’intreccio con Wojciech Szczesny. Il portiere ex Roma, infatti, dovrà prima essere ceduto per far spazio al numero uno della Nazionale.

Allegri e la dirigenza si concentreranno poi sul centrocampo, l’assoluta priorità della Juventus. Occhio ai nomi di Rodrigo De Paul e Manuel Locatelli. Entrambi sono nomi nel pieno della carriera e che hanno dimostrato grandi qualità nelle ultime stagioni in Serie A. Da tempo sono accostati alla Juventus, che ora potrebbe tentare l’assalto. Primi nomi e prospettive per la prossima stagione: i bianconeri programmano con il nuovo allenatore e ora non possono sbagliare.