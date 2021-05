Calciomercato Juventus, contatto Ronaldo-Mourinho | La scelta di Allegri

La Juventus pensa al futuro con Massimiliano Allegri in panchina. Occhio alla posizione di Cristiano Ronaldo e alla mossa di José Mourinho

La Juventus sta vivendo un vero e proprio ribaltone in panchina, con il ritorno di Massimiliano Allegri. La stagione appena conclusa è stata salvata da Coppa Italia e ingresso in extremis in Champions League, ma ora il destino di Andrea Pirlo pare segnato, con l’addio alla Juventus, dopo solo una stagione alla guida dei bianconeri.

E al suo posto, come vi stiamo riportando nelle ultime ore, è pronto a subentrare Massimiliano Allegri, che ha già firmato il contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2025. Un ritorno al passato e al tecnico che tanto bene ha fatto alla guida dei torinesi fino a due anni fa e che potrebbe avere inevitabilmente ricadute anche sul prossimo calciomercato. Tra tutte le entrate e gli addii che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane, il caso più spinoso resta sicuramente quello legato al futuro di Cristiano Ronaldo. Il bomber ha avuto una stagione travagliata: tanti gol ma altrettante critiche e un futuro, a questo punto, ancora tutto da scrivere. Futuro alla Juventus che passa inevitabilmente dalle decisioni della società e di Massimiliano Allegri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo: Mourinho lo chiama

Ronaldo ha ancora un anno di contratto, ma ha palesato in più occasioni segnali di nervosismo o insofferenza negli ultimi mesi. Il ritorno di Allegri potrebbe essere un’ulteriore input per l’addio dell’ex Manchester United, ma l’altissimo ingaggio del portoghese non è facile da sostenere per la maggior parte delle big internazionali.

Occhio, però, a un’ipotesi clamorosa riportata da ‘La Stampa’. Secondo il quotidiano, infatti, José Mourinho avrebbe chiamato Cristiano Ronaldo per capire le sue intenzioni sul futuro e salutarlo. L’eventuale e clamoroso passaggio del bomber portoghese alla Roma, di cui si parlava già qualche giorno fa, sarebbe l’opportunità per l’attaccante per salvare i vantaggi legati al Fisco sui guadagni esteri. Si tratta comunque di un’ipotesi particolarmente complicata, nonostante la presenza di Jorge Mendes che potrebbe fare da viatico al colpo. L’intenzione della Juventus resta comunque quella di ripartire dai giovani e la posizione di Ronaldo con Allegri in panchina resta in bilico. Occhio al futuro del portoghese, tra il possibile assalto dall’estero e Mourinho che resta alla finestra.