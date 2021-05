Antonio Conte potrebbe accasarsi al Real Madrid: Florentino Perez è pronto a regalargli un grande colpo, obiettivo anche della Juventus

Via dall’Inter, Antonio Conte potrebbe rimettersi subito in sella. Per lui suonano le sirene del Real Madrid che ha detto addio a Zidane e ha visto Allegri dire sì alla Juventus. Il tecnico salentino si contende con Raul la panchina dei blancos, ma intanto dalla Spagna emerge già il nome di quello che potrebbe essere il primo colpo di mercato del suo Real. A scriverlo è ‘diariogol.com’, secondo cui Conte sarebbe molto vicino alla società spagnola.

Nei colloqui con Florentino Perez sarebbero stati due i calciatori chiesti dall’allenatore italiano. Il primo è David Alaba che lascerà a zero il Bayern Monaco e che il Real Madrid sembra avere in pugno. L’altro nome è quello di Paul Pogba che potrebbe lasciare il Manchester United in estate. Il francese piace da tempo anche alla Juventus, ma i bianconeri dovranno vedersela con la promessa fatta dal presidente del Real. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Conte vuole Pogba al Real Madrid

Florentino Perez, secondo quanto affermato dal portale spagnolo, avrebbe dato il suo ok all’acquisto di Paul Pogba, da sempre sogno anche di Zidane. Scherzo del destino, il presidente del Real si sarebbe detto disposto ad acquistarlo proprio ora che il tecnico delle tre Champions è andato via.

Sarebbe Pogba quindi, insieme ad Alaba, il primo colpo del Real targato Conte: un obiettivo condiviso anche dalla Juventus. Le strade del tecnico salentino e dei bianconeri sono pronte ad intrecciarsi di nuovo.