Ore calde in casa Real Madrid per il post Zidane. Piace Conte, ma scala posizioni Mauricio Pochettino. Ecco tutti i dettagli

Zinedine Zidane ha comunicato ieri a Florentino Perez e ai giocatori la sua volontà di lasciare il Real Madrid. Una notizia che era nell’aria, ma che ha tenuto fermi i blancos sul mercato fino alla sua effettiva concretizzazione. La priorità, a Concha Espina, era continuare con ‘Zizou’, che potrebbe riposare un anno e mezzo per poi prendere le redini della Nazionale francese. Archiviato Allegri (che non ne poteva più di attendere e ha riabbracciato la Juventus), ora il Madrid dovrà scegeliere il suo nuovo tecnico tra una rosa di nomi importanti e aperta a diverse sorprese.

In cima alla lista, come pubblicato ieri da Calciomercato.it, c’è Antonio Conte, già cercato da Perez due volte negli anni passati e nel mirino anche del Tottenham (che punta anche Paratici). L’italiano piace, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in queste ore sta guadagnando posizioni anche Maurizio Pochettino, che potrebbe lasciare anzitempo il PSG. L’argentino è un vecchio pallino della dirigenza e la sua candidatura c’è. Defilati, ma ancora in corsa, sia Raul che Xabi Alonso, che sarebbero forse scommesse azzardate per un momento di transizione come questo e dopo un anno senza titoli.