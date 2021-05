La Juventus definita la questione allenatore, progetta il futuro: l’addio a Cristiano Ronaldo si avvicina, conto alla rovescia

Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Andrea Pirlo attende l’ufficialità del suo esonero, poi potrà iniziare la nuova era bianconera. Un’era che potrebbe non contemplare Cristiano Ronaldo. Per il portoghese da tempo si parla di un possibile addio: una certezza se la squadra non fosse riuscita a raggiungere la Champions League, una possibilità concreta ancora adesso. Del resto il messaggio social di CR7 all’indomani della fine di campionato è stato da molti interpretato come un saluto al mondo bianconero.

Perché si concretizzi però c’è la necessità di trovare un club in grado di poter far fronte all’esborso economico necessario per prendersi il fuoriclasse portoghese. Il Manchester United è una possibilità, mentre l’agente Jorge Mendes ha escluso l’ipotesi Sporting CP, almeno per il momento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Galeone a ruota libera su Allegri: da Ronaldo alla frecciata a Nedved

Calciomercato Juventus, per Ronaldo novità a breve

In arrivo però ci sarebbero novità sull’addio di Cristiano Ronaldo. E’ quanto riferisce Pedro Almeida su Twitter: “CR7 più vicino a lasciare la Juventus” il suo cinguettio accompagnato dall’emoj di una bomba e della clessidra. Conto alla rovescia partito quindi per l’addio di Ronaldo alla maglia bianconera.