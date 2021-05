Giovanni Galeone, grande amico di Allegri, ha parlato della nuova Juventus: da Ronaldo ai primi rinforzi senza risparmiare una frecciata alla dirigenza

Massimiliano Allegri torna alla Juventus. Uno dei classici amori che “fanno dei giri immensi e poi ritornano”. L’allenatore livornese ha trovato l’accordo con i bianconeri, manca ormai solo l’ufficialità. “E’ stata la scelta giusta, sono felice. Lo scorso anno gli avrei di non andare, gli avrei tolto non dico il saluto ma quasi. Ma quest’anno è giusto farlo anche come immagine e per la possibilità che avrà di incidere sulle scelte tecniche. Non c’è Paratici e Nedved non conta niente. Decisivo è stato l’incontro con la proprietà, probabilmente con Elkann a Montecarlo”, ha detto Giovanni Galeone.

L’ex tecnico del Pescara, amico intimo e storico di Allegri, ha parlato a ‘Sky Sport’: “Lo scorso anno la Juve aveva fatto capire che il divorzio con Allegri era avvenuto soprattutto per questioni tecniche, ha mandato via tutti giocatori importanti per lui come Can, Mandzukic e Matuidi. Allegri ha dato molto alla Juve e ha ricevuto, avrebbe potuto dire di no a Paratici, a Nedved, ad Agnelli ma non alla famiglia che ha gli ha dato molto. Decisivo è stato l’intervento di Elkann”.

Tanta curiosità c’è anche su quelle che saranno le scelte tecniche: “Lui non non aveva mosso chissà cosa nella rosa al suo arrivo, se non portare De Sciglio – ha sottolineato Galeone -. Non fa nomi e richieste lui, anche se interverrà in difesa. Con l’infortunio di Chiellini la Juve è stata senza un centrale di sinistra. Ronaldo? Non lo so, ma potrebbe anche farne a meno. Non si può costruire una squadra su Ronaldo, gioca per conto suo anche se fa tanti gol. Lui gioca in funzione del gol, non è facilissimo per un allenatore. Non so cosa deciderà, ma credo che interverrà più sulla difesa e a metà campo, anche se aveva già delle idee su alcuni giocatori e il loro ruolo da cambiare, come Bernardeschi”.