Calciomercato Juventus, clamoroso scambio con Ronaldo | Lo vuole Allegri

Tra Juventus e Manchester United potrebbe verificarsi un clamoroso scambio di calciomercato tra Ronaldo e Pogba, lo vuole Max Allegri

In casa Juventus si valuta l’ipotesi di scambio per la cessione di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ma potrebbe lasciare già la prossima estate accettando un nuovo ingaggio da circa 25 milioni di euro a stagione. Trovare un club che possa assecondare le cifre da capogiro dell’operazione non sarà facile e proprio per questo la Juventus potrebbe aprire a un ‘baratto’ che accontenterebbe tutti. L’idea clamorosa sarebbe quella di cedere Ronaldo al Manchester United per avere in cambio Paul Pogba.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato, Bargiggia: da Sarri-Inter al futuro di Ronaldo e Dybala

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo al Manchester United con lo scambio: Allegri vuole Pogba

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba Cristiano Ronaldo | “Accordo per l’addio!”

Lo stesso Max Allegri, riporta ‘Tuttosport’, vorrebbe allenare nuovamente Pogba, che tornerebbe volentieri a Torino. L’eventuale affare farebbe felice anche Ronaldo e per gli inglesi il desiderio di riabbracciarlo sarebbe così forte da poter rinunciare al francese. Il tecnico italiano, dal canto suo, non si opporrebbe all’addio del portoghese. Resta quindi da attendere il possibile inizio della trattativa.