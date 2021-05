Luca Bianchin ha parlato del calciomercato Juventus ai microfoni di CMIT TV, tra i temi toccati anche il futuro di Cristiano Ronaldo

Salutato Fabio Paratici, la Juventus programma il suo futuro. Luca Bianchin, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha fatto il punto sui bianconeri ai microfoni di CMIT TV: “Assemblea Exor? L’argomento Pirlo è solo uno dei temi sulle tante attività centrali per l’assemblea dei soci. E’ un appuntamento importante per le strategie, ma secondo me domenica sera avremo ancora qualcosa in sospeso. Allegri favorito o Zidane? Secondo me ci sono più possibilità per Allegri. La situazione per Zidane è più complicata, non è ancora certo che si libererà. Nuovo Ds dall’esterno? E’ importante capire anche quale sarà l’allenatore. Se fosse Allegri avrebbe magari più incisività rispetto alla precedente esperienza. Con un allenatore più di campo servirebbe invece una figura che possa lavorare con Cherubini”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT | Calciomercato Inter, Conte tra buonuscita e ricucitura

Bianchin ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: “Post su Instagram? Secondo me quella è un’autocelebrazione. Ha fatto capire che se ci sarà un’opportunità di primo livello andrà via dalla Juventus. Credo che Cristiano possa pensare a un rilancio tra Parigi e Manchester per vincere un altro Pallone d’Oro. Poi c’è la questione ingaggio. Credo che per lui, più di altri, dipende da quello che succederà all’estero. Alla Juve è capitato di cedere gratuitamente giocatori ancora a bilancio. Si parla anche di scambi, per come va il mercato ora non sarebbe impossibile. E’ un po’ presto, ora siamo concentrati su allenatori e dirigenza”.

DYBALA – “Credo che il futuro di Dybala non dipenda da Allegri. Magari Chiellini può restare con Allegri. Dybala ha invece una situazione complessa a livello contrattuale, la Juve in un giorno di metà agosto lo aveva venduto al Manchester United poi tutto saltò. Nel giro di due mesi non mi stupirebbe un rinnovo. Con un Ronaldo altrove e Dybala di nuovo al centro, con il discorso giusto, firmerebbe di nuovo con la Juventus”.